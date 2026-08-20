Shravasti News: सीओ ने सिरसिया थाने का किया अर्धवार्षिक निरीक्षण

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श्रावस्ती। सीओ भिनगा भरत पासवान ने बृहस्पतिवार को सिरसिया थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना परिसर, कार्यालय, हवालात, मालखाना सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सीओ ने बताया कि थाने में विभिन्न अभिलेखों, रजिस्टरों, रिकॉर्ड आदि का अवलोकन किया है। साथ ही लंबित प्रार्थना पत्रों व विवेचनाधीन अभियोगों की समीक्षा कर समयबद्ध निस्तारण के लिए निर्देशित किया। सावन मास को लेकर प्रमुख शिवालयों, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था, श्रद्धालुओं की भीड़, कांवड़ यात्रा व यातायात व्यवस्था के बेहतर प्रबंध के लिए थाना प्रभारी सौरभ सिंह को निर्देशित किया है।