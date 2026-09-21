महिला शिकायतों पर करें त्वरित कार्रवाई : एसपी
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 21 Sep 2026 11:16 PM IST
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श्रावस्ती। एसपी राहुल भाटी की अध्यक्षता में सोमवार को एसपी कार्यालय में जनता दर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि विवाद, मारपीट, महिला, पारिवारिक विवाद, रुपये के लेनदेन आदि से संबंधित 12 से अधिक शिकायतें आईं। एसपी ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को भेजा। एसपी ने बताया कि महिला अपराधों में कमी लाने व महिलाओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है। अगर निर्देशों के पालन में किसी ने भी लापरवाही बरती तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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