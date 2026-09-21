Shravasti News: महिलाओं बालिकाओं को किया जागरूक
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 21 Sep 2026 11:13 PM IST
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श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के द्वितीय चरण के तहत रविवार को विभिन्न थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा बहू-बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि पांच स्थानों पर आयोजित बहू-बेटी सम्मेलन में 400 से अधिक आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गृहिणियां, विधवा व तलाकशुदा महिलाएं और किशोरियां मौजूद रहीं। सभी को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, रानी लक्ष्मीबाई बाल एवं महिला सम्मान कोष आदि योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।
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