Shravasti News: डीएम के समक्ष आईं 21 शिकायतें

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श्रावस्ती। डीएम अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में सोमवार को डीएम कार्यालय में जनता दर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 21 शिकायतें आईं। डीएम ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों को भेजा। उन्होंने बताया कि सभी विभागाध्यक्षों को फरियादियों से बेहतर संवाद कर गुणवत्तापूर्ण समस्या निस्तारण व निस्तारण के बाद फोन कर निस्तारण संबंधी आख्या लेने का निर्देश दिया है। लापरवाही बरतने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।