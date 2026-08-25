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नशा व दहेज प्रथा देश के विकास में बाधक : डीआईजी

Tue, 25 Aug 2026 11:48 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 25 Aug 2026 11:48 PM IST
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Substance abuse and the dowry system are obstacles to the country's development: DIG
कार्यक्रम के दौरान मौजूद महिलाएं व किशोरियां
तुलसीपुर। मंगलवार शाम नासिरगंज स्थित सेठ प्रभुदास निरंजन कुमार मेमोरियल इंटर कॉलेज में मातृशक्ति सम्मान समारोह हुआ। यह आयोजन मिशन शक्ति अभियान और नारी स्वावलंबन के संकल्प के साथ किया गया। इसमें बाल विवाह, दहेज और युवाओं में बढ़ते नशे की लत पर संगोष्ठी हुई।
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कार्यक्रम में डीआईजी अशोक कुमार शुक्ल मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने महिलाओं और किशोरियों से संवाद किया। डीआईजी ने बाल विवाह, दहेज और नशे जैसी सामाजिक कुरीतियों पर बात की। उन्होंने इन बुराइयों से मुक्त समाज बनाने का आह्वान किया। डीआईजी ने बताया कि ये कुरीतियां समाज और देश के विकास में बाधा हैं। उन्होंने महिला सशक्तीकरण के लिए हर वर्ग से मिलकर प्रयास करने को कहा। माताओं, बहनों और छात्र-छात्राओं को जागरूक करना आवश्यक है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा।
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सद्भावना समिति के अध्यक्ष योगेंद्र मणि त्रिपाठी ने जानकारी दी। उन्होंने सामाजिक समरसता और महिला अधिकारों पर जोर दिया। कुरीतियों के उन्मूलन संबंधी बातें भी बताईं। छात्र-छात्राओं ने नारी सशक्तीकरण पर आकर्षक रंगोलियां सजाईं। इस दौरान पौधरोपण भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार्य काजल रिजवानी ने की। सद्भावना संस्था के सेक्टर प्रमुख सुरेश कुमार रिजवानी ने स्वागत किया। इस दौरान सीओ आलोक सिंह, भाजपा नेत्री डॉ. अभिलाषा वर्मा, असगर अली, शिवपाल वर्मा, देवतादीन आजाद, हरीश जायसवाल आदि मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान मौजूद महिलाएं व किशोरियां

कार्यक्रम के दौरान मौजूद महिलाएं व किशोरियां

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