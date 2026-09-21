Shravasti News: छोट-छोटे गड्ढे दे रहे बड़े-बड़े जख्म

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सड़क पर पांच-छह फीट चौड़े गड्ढेजमुनहा तहसील क्षेत्र में मल्हीपुर से बहराइच जिले के बाबागंज तक जाने वाला मार्ग महीनों से बदहाल है। इस मार्ग पर कई स्थानों पर पांच से छह फीट चौड़े जानलेवा गड्ढे बन गए हैं, जिससे बाइक व चार पहिया वाहनों की फिटनेस खराब हो रही है और राहगीर चोटिल हो रहे हैं। मल्हीपुर निवासी बृजलाल, प्रवीण व दिनेश वर्मा ने बताया कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कई बार सड़क मरम्मत की मांग की जा चुकी है, पर सुनवाई नहीं हुई।सड़क के नाम पर बची सिर्फ बजरियांडामर गायब, सिर्फ बिखरी हैं बजरियांगिरंट बाजार से दुर्गापुरवा होते हुए सांईगांव चौराहा जाने वाला मार्ग भी बदहाल है। इस पर डामर का नामोनिशान मिट चुका है और सिर्फ बजरियां बिखरी पड़ी हैं। इससे फिसलकर प्रतिदिन दर्जनों राहगीर चोटिल हो रहे हैं। दुर्गापुरवा निवासी मंटू यादव, विशंभर श्रीवास्तव और ओमकार यादव ने बताया कि इस मार्ग से हजारों ग्रामीण गुजरते हैं, इसके बावजूद जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।मिर्जापुर से नवाबगंज मार्ग पर गड्ढों की भरमारमिर्जापुर से डांडे कुइयां होते हुए सलारपुर, मनवरिया दीवान, मनवरिया भोजा और नवाबगंज तक जाने वाले मार्ग पर हर कदम पर गड्ढे बने हैं। राहगीर विपिन वर्मा, संदीप यादव और संतोष वर्मा ने बताया कि सड़क बनवाने के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।तहसील क्षेत्र की जर्जर सड़कों की जांच करवाकर संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। जल्द सड़कों का निर्माण करवाकर उन्हें सुदृढ़ करवाया जाएगा।आरपी सिंह, एसडीएम