Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Shravasti: STF has been conducting a search at a defunct rice mill since this morning

श्रावस्ती: बंद राइस मिल में सुबह से जांच कर रही एसटीएफ, नकली नोटों का जखीरा बरामद होने की आशंका

Thu, 05 Nov 2026 06:19 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, श्रावस्ती
अमर उजाला नेटवर्क, श्रावस्ती Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 05 Nov 2026 06:19 PM IST
सार

विभागीय सूत्रों की माने तो प्रकरण जाली नोटों से जुड़ा है और मिल से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद हुई है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कार्रवाई के दौरान राइस मिल का मुख्य गेट बंद रखा गया है।

विज्ञापन
Shravasti: STF has been conducting a search at a defunct rice mill since this morning
राइस मिल में सुबह से जांच कर रही एसटीएफ। - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सोनवा थाना क्षेत्र के भिठिया चिचड़ी स्थित एक बंद राइस मिल में बृहस्पतिवार की सुबह से यूपी एसटीएफ की टीम मौजूद है। एसटीएफ टीम के साथ सोनवा थाने की पुलिस भी मिल के अंदर मौजूद है और मिल के बाहर भी पुलिस तैनात है।

विज्ञापन


कार्रवाई को लेकर सीओ भरत पासवान, थाना प्रभारी बिशुनदेव पांडेय से बात की गई लेकिन किसी ने भी जानकारी साझा नहीं की। कार्रवाई के दौरान एएसपी चंद्रकेश सिंह भी मौके पर पहुंचे और जायजा लेकर मौके से चले गए।
विज्ञापन


विभागीय सूत्रों की माने तो प्रकरण जाली नोटों से जुड़ा है और मिल से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद हुई है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कार्रवाई के दौरान राइस मिल का मुख्य गेट बंद रखा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मीडियाकर्मियों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। एसटीएफ की कार्रवाई से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कार्रवाई में क्या बरामद हुआ है और कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed