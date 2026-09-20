Shravasti News: 108 कुंडीय महायज्ञ के लिए शक्ति कलश स्थापित

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श्रावस्ती। खलवा बाजार स्थित गायत्री शक्तिपीठ में शनिवार को शक्ति कलश की स्थापना की गई। जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने बताया कि 21 से 24 दिसंबर को 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिले से सिपाही लाल वर्मा, शिवनाथ जायसवाल, केशव राम पाठक, केशवराम जायसवाल, रामतीर्थ मिश्र, शिव कुमार विश्वकर्मा सहित 70 सदस्यीय एक दल हरिद्वार से पूजित कलश को लेकर शनिवार को लौटी है। इस कलश के साथ गायत्री परिवार के सदस्य जिले के 108 गांवों में भ्रमण कर लोगों को यज्ञ के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही यज्ञ के लिए यजमान आदि का चिह्नांकन किया जाएगा।