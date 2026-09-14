Shravasti News: तीज पर स्कूलों में लटका मिला ताला

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सन्नाटे के बीच लटकता मिला तालाखंड शिक्षाधिकारी परिसर में संचालित प्राथमिक विद्यालय मोहमदापुर दोपहर करीब एक बजे पड़ताल की गई। इस दौरान विद्यालय में सन्नाटा पसरा मिला और मुख्य गेट पर ताला लटक रहा था। खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय में मौजूद एक कर्मी ने बताया कि विद्यालय की महिला शिक्षिका अवकाश पर हैं। वहीं, शिक्षक सुरेंद्र पांडेय विद्यालय आए थे, लेकिन बाद में कहीं चले गए। विद्यालय का समय सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित है।विद्यालय में ताला, बगल के कक्ष में सोते मिले शिक्षामित्रप्राथमिक विद्यालय एकघरवा दर्जीपुरवा की दोपहर करीब 12:50 बजे पड़ताल की गई। विद्यालय में न तो कोई छात्र मौजूद मिला और न ही शिक्षण कार्य होता नजर आया। विद्यालय के कमरों और कार्यालय में ताला लटका था। पड़ताल के दौरान विद्यालय के बगल में बने एक कक्ष में एक युवक सोता मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम प्रभुदयाल वर्मा बताया और खुद को विद्यालय का शिक्षामित्र बताया। उसने बताया कि महिला शिक्षिका के अवकाश के चलते वह विद्यालय आया था। उसके अनुसार, बच्चे और एक शिक्षिका मीरा विद्यालय आए थे, लेकिन बाद में घर चले गए।लापरवाहों पर होगी कार्रवाईखंड शिक्षाधिकारी फूलचंद मौर्य ने बताया कि हरितालिका तीज पर महिला शिक्षकों का अवकाश था। ऐसे में दूसरे विद्यालय के शिक्षकों को तैनात किया गया था, ताकि बच्चों का पठन-पाठन बाधित न हो। बावजूद इसके अगर किसी ने लापरवाही बरती है तो जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।