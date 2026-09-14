Shravasti News: गड्ढों में तब्दील हुआ खड़ंजा मार्ग
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 14 Sep 2026 11:45 PM IST
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गिरंट बाजार। गिलौला क्षेत्र के ग्राम केशवापुर और पजावा गांव को जोड़ने वाला खड़ंजा मार्ग लंबे अरसे से बदहाल है। ऐसे में इस मार्ग पर चलने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण रविंद्र कुमार, कंधई लाल, जगतराम, लवकुश आदि ने बताया कि सड़क की मरम्मत के लिए कई बार स्थानीय जन प्रतिनिधियों से मांग की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में लोगों को कीचड़ भरे रास्ते पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
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