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कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क जर्जरबौद्ध परिपथ से पुरैनिया गांव जाने वाला संपर्क मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है। इसी रास्ते से पुरैनिया के अलावा अमारेभरिया और तेंदुआ गांव के लोग गुजरते हैं। मार्ग पर कई स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा भी स्थित हैं। सड़क की बदहाली से मरीजों और स्कूली छात्रों को सबसे अधिक परेशानी होती है। राहगीर ननके, लवकुश और राजकुमार ने बताया कि कई बार सड़क बनवाने की मांग की गई, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं।गड्ढे और रोड़े बने मुसीबतकटरा बाजार से गुलहरिया, बगहा और मथुरा जाने वाली सड़क भी बदहाल है। दर्जनों गांवों के लोगों के लिए कटरा बाजार पहुंचने का यह इकलौता रास्ता है। इसी मार्ग पर पीएमश्री विद्यालय, बीपी मेमोरियल स्कूल, पशु अस्पताल, सहकारी समिति कल्यानपुर, महामांकोल मंदिर और मस्जिद स्थित हैं। सड़क जर्जर होने से विदेशी नागरिकों के सामने भी किरकिरी होती है। राहगीर राकेश, मुकेश और ईश्वर ने बताया कि मार्ग बनवाने के लिए डीएम से मांग की गई है।सड़क के नाम पर बची पतली पट्टीबौद्ध परिपथ से झांझर जाने वाली सड़क भी बदहाल है। कई जगह सड़क की पतली पट्टी ही बची है, जबकि अन्य स्थानों पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं और गिट्टियां बिखरी पड़ी हैं। इस मार्ग से झांझर, विदुहनी और पंडितपुरवा गांवों के लोग आते-जाते हैं। स्थानीय निवासी रिजवान, ताराचंद और आरिफ ने बताया कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि सड़क की मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब नवागत डीएम से गुहार लगाई जाएगी।अभी कुछ दिन पहले ही चार्ज लिया है। टीम बनाकर जर्जर सड़कों की जांच कराई जाएगी। इसके बाद संबंधित विभाग को निर्माण के लिए भेजा जाएगा।-निशांत उपाध्याय, एसडीएम।