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ग्राम पंचायत चमरपुरवा निवासी अशोक के घर तीसरी संतान के रूप में बेटे आयुष का जन्म हुआ था। इससे पहले उनकी दो बेटियां निधि (छह) और नित्या (चार) हैं। परिजनों के अनुसार, बुधवार को गांव में टीकाकरण शिविर लगा था।आशा कार्यकर्ता की सूचना पर जच्चा-बच्चा शिविर में पहुंचे थे, जहां आयुष को टीका लगवाया गया था। आरोप है कि इसके बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और बृहस्पतिवार सुबह उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची मल्हीपुर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।मल्हीपुर सीएचसी अधीक्षक रविंद्र सोनकर ने बताया कि परिजन टीका लगने से मौत होने का आरोप लगा रहे हैं। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। वहीं, पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक सिंह ने बताया कि पिता की सूचना पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।