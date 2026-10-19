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Shravasti News: महिलाओं को दी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी

Mon, 19 Oct 2026 10:45 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 19 Oct 2026 10:45 PM IST
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Provided information about helpline numbers to women
महिलाओं को जागरूक करती महिला आरक्षी
श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान 6.0 के तहत सोमवार को विभिन्न थानों की मिशन शक्ति टीमों ने जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि अभियान के तहत मिशन शक्ति व एंटी रोमियो टीमें गांवों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों पर पहुंची। जहां चौपाल लगाकर महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों व महिला सशक्तीकरण के प्रति जागरूक किया। साथ ही सभी को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों वीमेन पावर लाइन 1090, आपात सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड लाइन 1098, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, साइबर हेल्पलाइन 1930 आदि की विस्तृत जानकारी दी गई।
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