Shravasti News: हेल्पलाइन नंबरों की दी जानकारी
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 03 Nov 2026 11:35 PM IST
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श्रावस्ती। मिशन शक्ति अभियान 6.0 के तहत मंगलवार को विभिन्न थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। एएसपी चंद्रकेश सिंह ने बताया कि चौपाल में मौजूद महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 व साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, ओटीपी व बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी साझा करने से होने वाली ठगी, फर्जी लिंक, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाव की जानकारी दी गई।
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