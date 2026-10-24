फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Principals will face action for not submitting the list.

Shravasti News: नामावली जमा नहीं करने पर प्रधानाचार्यों पर होगी कार्रवाई

Sat, 24 Oct 2026 09:14 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 24 Oct 2026 09:14 PM IST
विज्ञापन
Principals will face action for not submitting the list.
श्रावस्ती। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों की नामावली और कोषपत्र जमा नहीं करने वाले विद्यालयों को चेतावनी दी है। दस्तावेज जमा करने के लिए 26 अक्तूबर तक अंतिम मौका दिया गया है। परिषद के अनुसार, कक्षा नौ व 11 के अग्रिम पंजीकरण और कक्षा 10 व 12 के परीक्षा आवेदनों से संबंधित दस्तावेज अब तक कई विद्यालयों ने जमा नहीं किए हैं। पहले अंतिम तिथि 15 अक्तूबर थी, जिसे बढ़ाकर 22 अक्तूबर किया गया था। इसके बावजूद लापरवाही जारी रही। डीआईओएस सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि निर्धारित समय में दस्तावेज जमा नहीं करने पर संबंधित प्रधानाचार्यों का उत्तरदायित्व तय कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed