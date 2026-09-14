Shravasti News: पेलेट गन व 33 छर्रों के साथ शिकारी गिरफ्तार

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श्रावस्ती/सिरसिया। एसएसबी व वन विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार को गुप्त सूचना पर प्रतिबंधित वन क्षेत्र से एक शिकारी को गिरफ्तार किया। शिकारी के पास से शिकार में प्रयुक्त पेलेट गन व 33 छर्रे बरामद हुए हैं। पूछताछ के बाद एसएसबी जवानों ने कार्रवाई के लिए आरोपी शिकारी को पश्चिमी रेंज सोहेलवा की वन टीम को सौंप दिया। कमांडेंट अमरेंद्र कुमार वरुण ने बताया कि एसएसबी सीमा चौकी गुज्जरगौरी और पश्चिमी सोहेलवा रेंज की संयुक्त टीम गश्त कर रही थी। इस दौरान गजरी नाले के पास संदिग्ध शिकारी के मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली। सूचना पर तत्काल टीम मौके पर पहुंची और एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक पेलेट गन व 33 मेटल पेलेट (छर्रे) बरामद हुए। आरोपी शिकारी की पहचान जलील खान के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने शिकार के बाद जानवरों को मदारगढ़ ले जाने की बात बताई। संयुक्त टीम में 62वीं वाहिनी के निरीक्षक रहेश सिंह राणा, उपनिरीक्षक हरेन्द्र सिंह, आरक्षी रमेश यादव,वनटीम से उपनिरीक्षक अतुल प्रताप सिंह, संदीप कुमार, अभिनाश कुमार, मुन्ना लाल शर्मा शामिल रहे।