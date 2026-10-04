Shravasti News: हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, दो घायल

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बलरामपुर जिले के नई बाजार चौक निवासी अब्दुल कुद्दूस (41) भिनगा नगर के पुरानी बाजार निवासी अपने बहनोई मकसूद (42) के घर आए थे। यहां से लौटते समय एक ही बाइक पर अब्दुल कुद्दूस, मकसूद व जैना (10) सवार थे। भिनगा-सेमरी मार्ग पर ग्राम अकबरपुर के निकट अज्ञात वाहन से बाइक टकरा गई। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।वहीं, पास में ही मौजूद यातायात पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचाया। चिकित्सकों अब्दुल कुद्दूस को मृत घोषित कर दिया। मकसूद व जैना की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया।अब्दुल कुद्दूस के ममेरे भाई रियाज ने बताया कि शायद मिशन शक्ति टीम के वाहन से दुर्घटना हुई है।ओवरटेक करते समय हुई दुर्घटनामिशन शक्ति टीम की गाड़ी से यह हादसा नहीं हुआ है। दो बाइकें आपस में ओवरटेक करते समय यह दुर्घटना हुई है। मिशन शक्ति टीम का वाहन पीछे था, इसलिए लोगों को भ्रम हुआ है।-चंद्रकेश सिंह, एएसपी