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कोच सूर्य प्रकाश पांडेय ने बताया कि प्रतियोगिता पुणे के श्री छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स स्टेडियम में वर्ल्ड ताइक्वांडो संघ के तत्वावधान में इंडिया ताइक्वांडो कमेटी की ओर से आयोजित की जाएगी।आशुतोष त्रिपाठी सीनियर पुरुष वर्ग के अंडर 68 किलोग्राम भार वर्ग, स्वारित तिवारी सीनियर पुरुष वर्ग के अंडर 63 किलोग्राम भार वर्ग और गनिष्का सिंह किड्स बालिका वर्ग के अंडर 18 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिभाग करेंगी।तीनों खिलाड़ियों ने वर्षों की मेहनत और लगातार प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर यह मुकाम हासिल किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलने से जिले में खुशी है।