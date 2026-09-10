फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Medical Officer absent during CMO's inspection.

Shravasti News: सीएमओ के निरीक्षण में चिकित्साधिकारी गैरहाजिर

Thu, 10 Sep 2026 10:15 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 10 Sep 2026 10:15 PM IST
विज्ञापन
Medical Officer absent during CMO's inspection.
सीएचसी मल्हीपुर में निरीक्षण के दौरान जानकारी लेते सीएमओ।
श्रावस्ती। सीएमओ डॉ. अशोक कुमार सिंह ने बुधवार शाम संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा और सीएचसी लक्ष्मणपुर का औचक निरीक्षण किया। लक्ष्मणपुर में चिकित्साधिकारी डॉ. खुर्शीद अहमद बिना सूचना अनुपस्थित मिले। सीएमओ ने सीएचसी अधीक्षक को स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल में स्टाफ नर्स नीतू बंसल के स्थान पर प्रशिक्षु नर्स प्रीति मिश्रा ड्यूटी करती मिलीं। दोहरे रोस्टर के कारण भ्रम की स्थिति बताई गई। फटकार के बाद नीतू बंसल पहुंचीं। एनआरसी में सभी चिकित्सक उपस्थित मिले। सीएमओ ने शत-प्रतिशत टीकाकरण और मातृ-शिशु सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा। सीएचसी में 130 मरीजों का ओपीडी पंजीकरण हुआ और निशुल्क दवाएं वितरित मिलीं। भुजंगा में एएनएम व आशा कार्यरत मिलीं, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अनुपस्थित थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed