Shravasti News: लॉर्ड कृष्णा व जनता इंटर कॉलेज ने जीते खिताब

विद्यालयी खेल प्रतियोगिता के तहत स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला क्रीड़ाधिकारी बृजेश कुमार सोनी ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता में लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज, लॉर्ड कृष्णा पब्लिक इंटर कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज, अलक्षेन्द्र इंटर कॉलेज भिनगा, नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज गिलौला, जनता इंटर कॉलेज पटना खरगौरा शामिल हुए। इसमें 19 वर्षीय बालक वर्ग में लॉर्ड कृष्णा पब्लिक इंटर कॉलेज और अलक्षेंद्र इंटर कॉलेज के मध्य फाइनल मैच खेला गया। इसमें लॉर्ड कृष्णा पब्लिक इंटर कॉलेज ने 25-20 से स्कोर जीत दर्ज की। वहीं, 14 वर्षीय बालक वर्ग का मुकाबला जनता इंटर कॉलेज और लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज के मध्य खेला गया। इसमें जनता इंटर कॉलेज ने 25-22 के स्कोर से प्रतियोगिता जीत ली। विजेता प्रतिभागियों को प्रधानाचार्य ज्योति प्रकाश पांडेय व उप प्रधानाचार्य महेंद्र प्रसाद भारती ने मेडल, ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। क्रीड़ा सचिव आशीष कुमार ने बताया कि विजेता खिलाड़ी 10 सितंबर को भारतीय इंटर कॉलेज गोंडा में मंडलीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे।