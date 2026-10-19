फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Legal literacy clubs will be set up in schools.

Shravasti News: स्कूलों में बनेगा विधिक साक्षरता क्लब

Mon, 19 Oct 2026 10:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 19 Oct 2026 10:51 PM IST
विज्ञापन
Legal literacy clubs will be set up in schools.
श्रावस्ती। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 26 नवंबर को विद्यालयों में संविधान संवाद कार्यक्रम होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विधिक साक्षरता क्लब बनाकर विद्यार्थियों को संविधान, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और निशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी जाएगी। क्लब में एक शिक्षक नोडल और कक्षा नौ से 11 तक के चयनित विद्यार्थी सदस्य होंगे। नोडल शिक्षकों को 22 से 31 अक्तूबर तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशिक्षण देगा।
विज्ञापन

दो से 24 नवंबर तक अभियान
इस दौरान कक्षा नौ से 12 तक जागरूकता सत्र, प्रस्तावना वाचन, निबंध, वाद-विवाद, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिताएं होंगी। संविधान निर्माताओं के योगदान पर चर्चा होगी। 26 नवंबर को सभी विद्यालयों में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed