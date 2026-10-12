Shravasti News: मिशन शक्ति अभियान 6.0 का शुभारंभ, निकाला पैदल मार्च
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 12 Oct 2026 11:17 PM IST
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श्रावस्ती। नारी सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण के संकल्प के साथ सोमवार को मिशन शक्ति अभियान 6.0 का शुभारंभ हुआ। एसपी राहुल भाटी ने पुलिस लाइन से जागरूकता पैदल मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वह एएसपी चंद्रकेश सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ मार्च में शामिल हुए और महिला सुरक्षा का संदेश दिया।
मार्च में महिला पुलिसकर्मियों के साथ विभिन्न विभागों की महिला कार्मिक और छात्राएं शामिल हुईं। सभी ने पंपलेट और स्लोगनों के माध्यम से लोगों को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी दी। मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर भिनगा कस्बे और बाजार से गुजरते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंचकर समाप्त हुआ।
इस दौरान मिशन शक्ति टीमों ने विद्यालयों, महाविद्यालयों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता अभियान चलाया। एसपी राहुल भाटी ने पुलिसकर्मियों को महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनकी शिकायतें संवेदनशीलता और प्राथमिकता के आधार पर सुनने के निर्देश दिए। उन्होंने शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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मार्च में महिला पुलिसकर्मियों के साथ विभिन्न विभागों की महिला कार्मिक और छात्राएं शामिल हुईं। सभी ने पंपलेट और स्लोगनों के माध्यम से लोगों को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी दी। मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर भिनगा कस्बे और बाजार से गुजरते हुए वापस पुलिस लाइन पहुंचकर समाप्त हुआ।
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इस दौरान मिशन शक्ति टीमों ने विद्यालयों, महाविद्यालयों, बाजारों, सार्वजनिक स्थलों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता अभियान चलाया। एसपी राहुल भाटी ने पुलिसकर्मियों को महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उनकी शिकायतें संवेदनशीलता और प्राथमिकता के आधार पर सुनने के निर्देश दिए। उन्होंने शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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