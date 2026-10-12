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Shravasti News: स्नातक-शिक्षक चुनाव के पांच केंद्र घोषित

Mon, 12 Oct 2026 11:23 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Mon, 12 Oct 2026 11:23 PM IST
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Five polling centers announced for Graduate Teacher constituency election.
श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के खण्ड स्नातक और खण्ड शिक्षक निर्वाचन-2026 के लिए मतदेय स्थलों की सूची जारी कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी ललित कुमार ने बताया कि जिले में कुल पांच मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 965 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग ने की ओर से पांच मतदेय स्थल अनुमोदित किए हैं। इनमें जमुनहा, सिरसिया, भिनगा, गिलौला और इकौना क्षेत्र शामिल हैं।
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