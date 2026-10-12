Shravasti News: श्रावस्ती में आज

विज्ञापन



सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।



सामूहिक हवन-पूजन

सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।



मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह

सुबह 11:00 बजे। कलेक्ट्रेट के तथागत सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अमरनाथ यति ने दी।

वर्षावास पूजा