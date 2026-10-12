मतदाता सूची पुनरीक्षण में जुटें दल : डीएम

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श्रावस्ती। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण को लेकर बैठक हुई। डीएम ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से अभियान में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के पंजीकरण को प्राथमिकता दी जाए। राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और बूथ लेवल एजेंट, बीएलओ से समन्वय बनाएं। डीएम ने बताया कि नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए फॉर्म-6ए, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और संशोधन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और मोबाइल एप से भी कर सकते हैं। बैठक में एडीएम ललित कुमार, उपजिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार, एसडीएम आशीष भारद्वाज सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।