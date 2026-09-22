Shravasti News: प्यार की गंगा जमाने में बहाते रहिए...

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कवि सम्मेलन में बलिया से आई कवयित्री प्रतिभा यादव ने पढ़ा कि प्यार की गंगा जमाने में बहाते रहिए, दुखी होके भी सदा सुख को बांटते रहिए, आपको चोट कभी भूल के न लग पाएगी, गैर के जख्म पर सदा मरहम को लगाते रहिए। वहीं, बाराबंकी से आई कवयित्री अंजुम ने पढ़ा कि जो महबूब मेरा बिछड़ता ना मुझसे, तो कदमों में मेरे ये संसार होता। मुशायरे के दौरान आजमगढ़ से आए असद आज़मी, जैदपुर से आए शादाब हसन व सुल्तान, बाराबंकी से आए गुफरान चुलबुल आदि ने अपनी रचनाएं पढ़ी। मंच का संचालन रईस सिद्दीकी व उमैर रजा ने संयुक्त रूप से किया। वहीं, कार्यक्रम के आयोजक मेराज अहमद उर्फ मुन्ना इदरीसी रहे। इस दौरान उमैर रजा, नगर पालिका अध्यक्ष इरफान अहमद आदि मौजूद रहे।

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श्रावस्ती। वीर अब्दुल हमीद की याद में सोमवार शाम भिनगा स्थित एमए कॅरिअर अकादमी में कवि सम्मेलन व मुशायरे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजा अलक्षेंद्र सिंह व विशिष्ट अतिथि सांसद राम शिरोमणि वर्मा व विधायक भिनगा इंद्राणी वर्मा रहे। इस दौरान अलग-अलग जिलों से आए कवियों ने कविता पाठ किया।