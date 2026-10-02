Shravasti News: चित्रकला में कपिल व क्विज में आशीर्वाद ने मारी बाजी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:06 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:06 AM IST
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कटरा। जगतजीत इंटर कॉलेज इकौना में सेवा संकल्प अभियान के तहत बृहस्पतिवार को जिलास्तरीय भाषण, चित्रकला तथा क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्र, विधायक रामफेरन पांडेय व प्रधानाचार्य राम बिहारी वाजपेई मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान चित्रकला प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग के कपिल आर्य प्रथम, अनन्या द्वितीय, राधिका तृतीय स्थान पर रहीं। सीनियर वर्ग में तुलसीराम प्रथम, काजल द्वितीय, सुनीता तृतीय स्थान पर रहीं। भाषण प्रतियोगिता में अनुराग तिवारी प्रथम, अनुपम द्वितीय तथा जासमीन बानो तृतीय स्थान पर रहीं।
क्विज प्रतियोगिता में आशीर्वाद श्रीवास्तव प्रथम, श्रवण कुमार द्वितीय तथा हर्षिता गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जनप्रतिनिधियों ने विजेता प्रतिभागियों का माल्यार्पण व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष मिश्रीलाल वर्मा, डीआईओएस सत्येंद्र कुमार सिह, बीएसए आकांक्षा रावत, अर्चना वाजपेई, पूजा पांडेय, चंदन पांडेय आदि मौजूद रहे।
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क्विज प्रतियोगिता में आशीर्वाद श्रीवास्तव प्रथम, श्रवण कुमार द्वितीय तथा हर्षिता गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जनप्रतिनिधियों ने विजेता प्रतिभागियों का माल्यार्पण व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष मिश्रीलाल वर्मा, डीआईओएस सत्येंद्र कुमार सिह, बीएसए आकांक्षा रावत, अर्चना वाजपेई, पूजा पांडेय, चंदन पांडेय आदि मौजूद रहे।
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