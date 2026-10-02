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स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी व संस्कार : दद्दन

Fri, 02 Oct 2026 01:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:08 AM IST
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Cleanliness is our responsibility and a part of our culture: Daddan
नवोदय विद्यालय के पास सफाई करते जनप्रतिनि​धि।
श्रावस्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर जारी सेवा संकल्प अभियान के तहत बृहस्पतिवार को पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय संभारपुरवा के बाहर साफ-सफाई की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विद्यालय पहुंचे पूर्व सांसद व जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा ने विद्यालय के बाहर उगी झाड़ियों को काटा व झाड़ू लगाकर सफाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं है। यह हम सब की जिम्मेदारी है और संस्कार हैं। हमें अपने आसपास नियमित साफ-सफाई करनी चाहिए। स्वच्छ व सुंदर श्रावस्ती के निर्माण के लिए स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष संजय कैराती पटेल, रमन सिंह आदि मौजूद रहे।
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