Shravasti News: रमवापुर में निकला कोबरा, किया रेस्क्यू
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:09 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:09 AM IST
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श्रावस्ती। सोनवा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रमवापुर निवासी राधेश्याम गिरी के घर बृहस्पतिवार की सुबह विशाल कोबरा सांप निकला। सांप देख सभी सहम गए और इसकी सूचना रेंजर हरिनरायन सिंह को दी। सूचना पर रेंजर हरिनरायन सिंह के निर्देश पर फॉरेस्ट गार्ड प्रदीप कुमार, वाचर बग्गे, छोटे यादव मौके पर पहुंचे। सभी ने घंटों मशक्कत कर सांप को रेस्क्यू किया और उसे सुजानडीह जंगल में ले जाकर छोड़ दिया।
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