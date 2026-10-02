Shravasti News: वृद्ध दिवस पर 87 बुजुर्गों की हुई स्वास्थ्य जांच

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जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि वृद्धाश्रम भारतीय परंपरा नहीं है। बुजुर्गों की सेवा करना सभी के लिए सौभाग्य की बात है। बदलते परिवेश में वृद्धजनों की सुविधा के लिए शासन को वृद्धाश्रम जैसी संस्था संचालित करनी पड़ रही है। डीएम ने बताया कि वस्त्र व फल वितरण समाज कल्याण विभाग और चिकित्सा शिविर रेडक्रॉस की ओर से आयोजित किया गया।शिविर में मेडिकल कॉलेज बहराइच के ऑर्थो सर्जन डॉ. विकास सिंह ने हड्डी संबंधी रोगों का परामर्श दिया। ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रभाकर मिश्र ने नेत्र जांच की। संयोजन जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉ. अमरनाथ यति और संचालन रेडक्रॉस सचिव अरुण कुमार मिश्र ने किया। इस मौके पर रमन सिंह, सुनील तिवारी, दिलीप तिवारी व संदीप यादव मौजूद रहे।