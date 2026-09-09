प्रधानाध्यापक विद्यालय की धुरी : डायट प्राचार्य

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कटरा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में प्राचार्य रामप्रताप सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को तीन दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण का समापन हुआ। अंतिम दिन शिक्षकों को विभिन्न गतिविधियों के संचालन की जानकारी दी गई। प्राचार्य ने कहा कि विद्यालय की दशा और दिशा प्रधानाध्यापक पर निर्भर करती है। उन्होंने प्रधानाध्यापकों से सक्षम पुस्तिका में दिए प्रशासनिक, शैक्षिक, वित्तीय व सामुदायिक दायित्वों को विद्यालयों में आत्मसात करने का आह्वान किया। प्रवक्ता रमेशचंद्र मौर्या ने कहा कि प्रधानाध्यापक वह धुरी हैं, जो प्रत्येक बच्चे को उसकी पूर्ण क्षमता तक पहुंचाने और बेहतर शिक्षण वातावरण तैयार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबंधन, लीडरशिप, सामुदायिक जुड़ाव और नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षण की बारीकियां सिखाई गईं। इस मौके पर ओम प्रकाश यादव, दिव्य प्रताप, इरशाद अहमद, जितेंद्र कुमार, ईश्वर चंद्र विद्यासागर व रेनू यादव मौजूद रहीं।