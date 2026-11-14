Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   The colors of childhood blossomed on the playground

Shravasti News: खेल मैदान में खिले बचपन के रंग

Sat, 14 Nov 2026 11:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Sat, 14 Nov 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
The colors of childhood blossomed on the playground
खेल प्रतियोगिता के दौरान रस्साकसी करते छात्र।
कटरा। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर शनिवार को जिलेभर में बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर इकौना स्थित कैंपस मार्टियस एकेडमी में गोष्ठी और वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। निदेशक संतोष कुमार पांडेय और प्राचार्य हरीश श्रीवास्तव ने नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। प्रबंधक संतोष कुमार पांडेय ने कहा कि नेहरू बच्चों से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए उनकी जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है।
विज्ञापन

विद्यार्थियों ने विभिन्न मनोरंजक और शारीरिक प्रतियोगिताओं में उत्साह से प्रतिभाग किया। प्रधानाध्यापक हरीश श्रीवास्तव ने कहा कि खेलकूद से शारीरिक और मानसिक विकास के साथ टीम भावना व नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। अंत में विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान अनुपम पांडेय, प्रिया, शिवानी, सपना, अनिल, देशराज, अरविंद और सिराज मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed