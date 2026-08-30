Shravasti News: वियतनाम के अनुयायियों ने की पूजा अर्चना

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कटरा। बुद्ध की तपोस्थली श्रावस्ती में रविवार को वियतनाम का 45 सदस्यीय बौद्ध अनुयायियों का दल पहुंचा। अनुयायियों ने बौद्ध भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में गंध कुटी में पूजा अर्चना की। इसके बाद एक बौद्ध सभा आयोजित हुई। भिक्षु देवानंद ने बताया कि बुद्ध की प्रतिमा शांति का प्रतीक है। घर में इसे रखने से आंतरिक शांति, सकारात्मकता मिलती है और मानसिक तनाव दूर होता है। भगवान बुद्ध ने दूसरों को क्षमा करने की शिक्षा दी है। सभा के बाद अनुयायियों ने बोधि वृक्ष, जेतवन परिसर, कौशाम कुटी और ओड़ाझार का भ्रमण किया। उन्होंने इन स्थलों के इतिहास की जानकारी ली।