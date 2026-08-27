Shravasti News: श्रीलंका के अनुयायियों ने की फूल पूजा

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कटरा। बौद्ध तपोस्थली श्रावस्ती बुधवार को श्रीलंका से आए 40 सदस्यीय अनुयायियों के दल से गुलजार रही। बौद्ध भिक्षु देवानंद के नेतृत्व में सभी ने विश्व शांति के लिए गंध कुटी व आनंद बोधि में पारंपरिक फूल पूजा की। बौद्ध सभा में देवानंद ने कहा, बुद्ध की शिक्षा व्यावहारिक है। इसमें रहस्य व आडंबर का स्थान नहीं है। उन्होंने दुखों के कारण व उनके निरोध का उपाय बताया। पूजन के बाद दल ने शिवली स्तूप, कौशाम कुटी, सभा मंडप, सूर्य कुंड, कच्ची व पक्की कुटी देखीं।