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Shravasti News: फुटबॉल प्रतियोगिता में दम दिखाएंगे जिले के पांच खिलाड़ी

Thu, 22 Oct 2026 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 22 Oct 2026 11:20 PM IST
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Five players from the district will show their strength in the football competition
श्रावस्ती। प्रदेशस्तरीय समन्वय सीनियर फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए जिले के पांच खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ये खिलाड़ी मंडलीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन वाराणसी में 23 से 30 अक्तूबर तक होगा। जिला क्रीड़ाधिकारी बृजेश कुमार सोनी ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों में सुहेब अहमद, मोहम्मद अख्तर खान, शिवराज वाल्मीकि, मोहम्मद फैज और रामवीर साहू शामिल हैं। सभी खिलाड़ियों को निर्धारित समय पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आयोजन स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो।
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