Shravasti News: शिक्षण गुणवत्ता सुधारने पर मंथन

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श्रावस्ती। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) इकौना में बृहस्पतिवार को शिक्षक संकुल की द्वितीय त्रैमासिक बैठक हुई। अध्यक्षता डायट प्राचार्य राम प्रताप सिंह ने की। इसमें विभिन्न ब्लॉकों के शिक्षक संकुल सदस्यों ने प्रतिभाग किया। प्राचार्य ने बताया कि बैठक का उद्देश्य शिक्षण-अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसमें अधिगम प्रक्रिया, कैचअप, पठन संस्कृति, निपुण विद्यालय, आकलन, इको क्लब और यूथ क्लब के गठन पर चर्चा हुई। शिक्षकों को शिक्षण सामग्री के प्रभावी प्रयोग और नवाचार साझा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में शिक्षक संकुल की भूमिका अहम है। इस दौरान डायट प्रवक्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे।