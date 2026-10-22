Shravasti News: श्रावस्ती में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 22 Oct 2026 11:28 PM IST
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वर्षावास पूजा
सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।
सामूहिक हवन-पूजन
सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।
रामलीला
शाम 08:00 बजे। कटरा के श्रीराम जानकी मंदिर परिसर में नारद मोह के प्रसंग का मंचन किया जाएगा। यह जानकारी आयोजक बाबा जवाहिर दास ने दी है।
भागवत कथा
शाम 07:00 बजे। गिलौला के बंतवारा गांव में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी प्रवाचक डॉ. महेश दास महाराज ने दी है।
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सुबह 08:00 बजे। कटरा के जेतवन परिसर में भिक्षु देवानंद की अध्यक्षता में विशेष वर्षावास पूजा का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी भिक्षु देवानंद ने दी।
सामूहिक हवन-पूजन
सुबह 09:00 बजे। भिनगा स्थित गायत्री मंदिर में सामूहिक हवन-पूजन का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला समन्वयक दधिबल सिंह ने दी।
रामलीला
शाम 08:00 बजे। कटरा के श्रीराम जानकी मंदिर परिसर में नारद मोह के प्रसंग का मंचन किया जाएगा। यह जानकारी आयोजक बाबा जवाहिर दास ने दी है।
भागवत कथा
शाम 07:00 बजे। गिलौला के बंतवारा गांव में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी प्रवाचक डॉ. महेश दास महाराज ने दी है।