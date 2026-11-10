Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Fire breaks out in a thatched house; cash and belongings destroyed.

Shravasti News: फूस के घर में लगी आग, नकदी व सामान जला

Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 10 Nov 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Fire breaks out in a thatched house; cash and belongings destroyed.
गिरंट बाजार/तुलसीपुर। जमुनहा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरगदहा में सोमवार रात अज्ञात कारणों से फूस के घर में आग लग गई। आग की चपेट में आकर बाइक की टंकी फट गई, जिससे आग और भड़क गई। हादसे में नौ हजार की नकदी, बाइक और गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया।
विज्ञापन


बरगदहा गांव निवासी राम दुलारे ने बताया कि सोमवार रात वह परिवार के साथ सो रहे थे। उसी दौरान घर में आग लग गई। लपटें उठती देख परिजन शोर मचाते हुए घर से बाहर भागे। ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया गया। इसी बीच घर में खड़ी बाइक भी आग की चपेट में आ गई। उसकी टंकी फटने से जोरदार धमाका हुआ और आग विकराल हो गई। धमाके की आवाज से ग्रामीण सहम गए।
विज्ञापन


ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक घर में रखा सामान जल चुका था। राम दुलारे ने बताया कि खाद खरीदने के लिए रखे नौ हजार रुपये, बाइक, गेहूं, धान, चावल और गृहस्थी के अन्य सामान जल गए। उन्होंने एक लाख रुपये से अधिक का नुकसान होने की बात कही। आग में सब कुछ जल जाने से परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है।
विज्ञापन
विज्ञापन


एसडीएम रवेंद्र कुमार ने बताया कि राजस्व टीम को मौके पर भेजकर नुकसान का आकलन कराया जाएगा। इसके बाद पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed