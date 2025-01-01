Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Mongolian followers offered prayers and paid their respects.

Shravasti News: मंगोलियाई अनुयायियों ने किया दर्शन-पूजन

Thu, 12 Nov 2026 12:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 12 Nov 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
Mongolian followers offered prayers and paid their respects.
बौद्ध तपोस्थली श्रावस्ती में दर्शन-पूजन करते अनुयायी। -संवाद
कटरा। बौद्ध तपोस्थली श्रावस्ती में बुधवार को मंगोलिया से आए 60 बौद्ध अनुयायियों ने बौद्ध भिक्षु भंवरानंद के नेतृत्व में गंध कुटी में पारंपरिक ढंग से दर्शन-पूजन किया। इस दौरान बौद्ध सभा का भी आयोजन किया गया।
विज्ञापन


सभा में बौद्ध भिक्षु भरानंद ने अध्यात्म और मध्यम मार्ग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अध्यात्म मनुष्य को संसार की परिवर्तनशीलता का बोध कराता है। दुख की अवस्था भी स्थायी नहीं होती, वह बीत जाती है और सुख आता है।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि बौद्ध दर्शन में चार आर्य सत्यों के माध्यम से दुख के स्वरूप, उसके कारण, उसके निवारण और दुख दूर करने के मार्ग को समझाया गया है। मध्यम मार्ग का अर्थ है कि जीवन में किसी भी वस्तु, गुण या प्रवृत्ति का न तो आधिक्य हो और न ही कमी। हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही मध्यम मार्ग है। इसे सम्यक आचरण भी कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में सम्यक आचरण पर विशेष बल दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed