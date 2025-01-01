Shravasti News: मंगोलियाई अनुयायियों ने किया दर्शन-पूजन

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सभा में बौद्ध भिक्षु भरानंद ने अध्यात्म और मध्यम मार्ग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अध्यात्म मनुष्य को संसार की परिवर्तनशीलता का बोध कराता है। दुख की अवस्था भी स्थायी नहीं होती, वह बीत जाती है और सुख आता है।उन्होंने बताया कि बौद्ध दर्शन में चार आर्य सत्यों के माध्यम से दुख के स्वरूप, उसके कारण, उसके निवारण और दुख दूर करने के मार्ग को समझाया गया है। मध्यम मार्ग का अर्थ है कि जीवन में किसी भी वस्तु, गुण या प्रवृत्ति का न तो आधिक्य हो और न ही कमी। हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना ही मध्यम मार्ग है। इसे सम्यक आचरण भी कहा जाता है। बौद्ध दर्शन में सम्यक आचरण पर विशेष बल दिया गया है।