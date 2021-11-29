Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   A procession took place, accompanied by music and fanfare.

Shravasti News: गाजे-बाजे के साथ निकली शोभायात्रा

Thu, 12 Nov 2026 12:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 12 Nov 2026 12:48 AM IST
विज्ञापन
A procession took place, accompanied by music and fanfare.
वीरपुर। इकौना क्षेत्र की ग्राम पंचायत महदेइया में चल रहे पांच दिवसीय गणेश-लक्ष्मी पूजा समारोह का बुधवार को समापन हो गया। अंतिम दिन प्रवाचक कौशलेंद्र दास ने भजन और प्रवचन से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद गाजे-बाजे के साथ भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्रतिमाओं की विसर्जन शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान अबीर-गुलाल उड़ाए गए।
विज्ञापन


कथा के दौरान कौशलेंद्र दास महाराज ने ब्राह्मणों के प्रमुख गुणों और कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने उद्धव-गोपियों के संवाद, द्रौपदी चीर हरण प्रसंग और सीताराम नाम जाप का वर्णन किया। साथ ही कथा श्रवण और भजन सुनने के लाभ भी बताए।
विज्ञापन


विसर्जन शोभायात्रा लक्ष्मी-गणेश मंदिर से शुरू होकर महदेइया और मिश्री पुरवा गांव से गुजरी। इसके बाद पोखरे में प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। सुरक्षा के लिए नवीन मॉडर्न थाने के पुलिसकर्मी तैनात रहे। शोभायात्रा में रामयज्ञ अवस्थी, प्रवेश अवस्थी, विनोद मिश्रा, राजबहादुर मिश्रा, सतनाम मिश्रा, दीपक मिश्रा, अजय पांडेय और पेशकार मिश्रा सहित अन्य लोग शामिल हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed