Shravasti News: दुर्घटना बीमा के 38 लाभार्थियों को मिले चेक

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विधायक ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। युवाओं को बिना रिश्वत दिए सरकारी नौकरी मिल रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न हादसों में जान गंवाने वालों के परिजनों की मदद कर रही है। मृतकों के परिजनों को 215 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जिसमें श्रावस्ती के 38 लाभार्थी भी शामिल हैं।एडीएम ललित कुमार ने बताया कि जिले में 38 दावों के लाभार्थियों को डेमो चेक दिए गए हैं। आर्थिक सहायता की रकम सीधे लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की गई है। इनमें भिनगा तहसील क्षेत्र के 20 और इकौना व जमुनहा तहसील क्षेत्र के नौ-नौ परिवार शामिल हैं। इस दौरान एसडीएम जमुनहा रवेंद्र कुमार, एलआरसी विश्वनाथ आदि मौजूद रहे।