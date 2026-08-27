Shravasti News: आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास गंदगी की भरमार, शौचालय बदहाल
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 27 Aug 2026 12:12 AM IST
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गिरंट बाजार। ग्राम पंचायत हरदत्तनगर गिरंट के बढ़ियनपुरवा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के पास गंदगी व झाड़ियों की भरमार से बच्चों व कार्यकर्ताओं को परेशानी हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि नियमित सफाई नहीं होती है। गांव का सफाईकर्मी केंद्र के बगल में कूड़ा डाल रहा है। सफाई के अभाव में उगी झाड़ियों में विषैले जीवों का वास है, जिससे छोटे बच्चों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। केंद्र का शौचालय भी बदहाल है। स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ और वाटर टैंक की व्यवस्था नहीं है। सफाई के लिए कई बार ग्राम प्रधान विजय कुमार से शिकायत की गई, लेकिन वह मामले को दिखवाने की बात कहकर टाल देते हैं।
शौचालय बदहाल, नहीं स्थापित कर रहे आरओ
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू विश्वकर्मा ने बताया कि केंद्र पर बने शौचालय की स्थिति भी खराब है। देखरेख और साफ-सफाई के अभाव में शौचालय बदहाल पड़ा है। इससे केंद्र पर आने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र पर आरओ और वाटर टैंक लगाया जाना है। इसके लिए सामान केंद्र पर पहुंच चुका है लेकिन जिम्मेदारों ने अभी तक उसे स्थापित नहीं किया गया है।
वर्जन
केंद्र पर व्याप्त अव्यवस्था की जानकारी मिली है। एडीओ पंचायत के माध्यम से तत्काल सफाई कर्मी भेजकर सफाई कराई जाएगी। साथ ही आरओ व वाटर टैंक भी स्थापित करवाया जाएगा। वीरेंद्र कुमार सिंह, बीडीओ जमुनहा
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शौचालय बदहाल, नहीं स्थापित कर रहे आरओ
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मंजू विश्वकर्मा ने बताया कि केंद्र पर बने शौचालय की स्थिति भी खराब है। देखरेख और साफ-सफाई के अभाव में शौचालय बदहाल पड़ा है। इससे केंद्र पर आने वाले बच्चों को काफी परेशानी हो रही है। बच्चों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए केंद्र पर आरओ और वाटर टैंक लगाया जाना है। इसके लिए सामान केंद्र पर पहुंच चुका है लेकिन जिम्मेदारों ने अभी तक उसे स्थापित नहीं किया गया है।
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वर्जन
केंद्र पर व्याप्त अव्यवस्था की जानकारी मिली है। एडीओ पंचायत के माध्यम से तत्काल सफाई कर्मी भेजकर सफाई कराई जाएगी। साथ ही आरओ व वाटर टैंक भी स्थापित करवाया जाएगा। वीरेंद्र कुमार सिंह, बीडीओ जमुनहा
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