Shravasti News: सांप के काटने से किसान की मौत

सोनवा क्षेत्र के ग्राम पंचायत तुलसीपुर निवासी कंधई लाल (39) शनिवार देर शाम घर के पास स्थित माइनर को पार करके खेत में किसी काम से गए थे। इसी दौरान खेत की मेढ़ पर बैठे जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया। किसी तरह से कंधई लाल घर पहुंचे और परिजनों को घटना की जानकारी दी। कुछ ही देर बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। इस पर परिजनों ने उन्हें आनन फानन में बहराइच जिले के पयागपुर स्थिति एक निजी अस्पताल लेकर गए। यहां उपचार के दौरान रात में उनकी मौत हो गई। पत्नी अनीता की तहरीर पर सोनवा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।