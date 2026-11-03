फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shravasti News ›   Farmer dies during treatment

Shravasti News: इलाज के दौरान किसान की मौत

Tue, 03 Nov 2026 11:09 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Tue, 03 Nov 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
Farmer dies during treatment
श्रावस्ती। भिनगा क्षेत्र के ग्राम रामपुर देवमन के मजरा दत्तनगर निवासी बड़कऊ (35) सोमवार को भैंस खरीदने बाराबंकी गए थे। देर शाम भैंस खरीद कर वह पिकअप वाहन लौटे। भिनगा-लक्ष्मणपुर मार्ग पर ग्राम बौरिहवा के पास पिकअप वाहन से भैंस को नीचे उतरवा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार बोलेरो वाहन उनसे टकरा गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें निजी वाहन से संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचाया। यहां पर हालत में सुधार न हाेने पर चिकित्सक ने उन्हें मेडिकल काॅलेज बहराइच रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, वाहन चालक मौके से पिकअप वाहन लेकर चला गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed