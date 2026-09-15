Shravasti News: इलाज करवाने गया परिवार, घर से नकदी-जेवर चोरी

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वीरपुर। नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत मिश्रौलिया निवासी शहजाद अली के घर सोमवार रात चोरों ने धावा बोल दिया। चोर घर में रखे 25 हजार रुपये नकद और लाखों रुपये के आभूषण लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। शहजाद अली ने बताया कि वह परिवार के साथ इलाज के लिए लखनऊ गए थे। इसी दौरान चोर पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल हुए। चोरों ने कमरे में रखे बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे 25 हजार रुपये और आभूषण चोरी कर लिए। लखनऊ से लौटने पर घर का सामान बिखरा और बक्सा खुला मिला, तब चोरी की जानकारी हुई। पीड़ित ने पुलिस से चोरों की गिरफ्तारी और चोरी गया सामान बरामद करने की मांग की है।