Shravasti News: चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप

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श्रावस्ती। सिरसिया ब्लॉक प्रमुख अमित सिंह ने सीएचसी सिरसिया के चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रमुख अमित सिंह एक दिन सुबह सीएचसी गए थे। वहां अधीक्षक सत्य शरण सहित कई चिकित्सक ड्यूटी से अनुपस्थित मिले। प्रमुख का आरोप है कि अधीक्षक की पत्नी अनमोल का नाम उपस्थिति पंजिका में नहीं है, फिर भी वह वेतन ले रही हैं। सीमा यादव, पूजा सिंह और एलटी अभिषेक यादव के हस्ताक्षर पंजिका में थे, पर वे मौके पर नहीं थे। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि ये चिकित्सक अक्सर गायब रहते हैं, जिससे मरीजों को जिला या निजी अस्पताल जाना पड़ता है। उन्होंने प्रसव के बाद प्रसूताओं को घर भेजने और फर्जी भर्ती दिखाकर सरकारी धन के बंदरबांट का भी आरोप लगाया है।