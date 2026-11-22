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तुलसीपुर। सोनवा क्षेत्र के तुलसीपुर बाजार स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में शनिवार को बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान भजन संध्या और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। दिल्ली से आए भजन गायकों ने बाबा की महिमा से जुड़े भजनों की प्रस्तुति दी। देर रात तक श्रद्धालु भजनों पर झूमते रहे और पंडाल श्याम बाबा के जयकारों से गूंजता रहा। जन्मोत्सव पर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। शाम से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बाबा के दरबार में माथा टेकने के बाद लोगों ने भजन संध्या में भाग लिया। इस मौके पर सुधीर कौशल, नंदनी पोरवाल, महेश पोरवाल, दीपेंद्र पोरवाल, दिनेश सेठ और सोनू विश्वकर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।