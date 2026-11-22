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17 मरीजों का हुआ इलाजकटरा प्रतिनिधि के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा में डॉ. अदिति पटवा की अध्यक्षता में आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। यहां कुल 17 मरीज पहुंचे। इनमें बुखार के 10, पेट दर्द के पांच और मधुमेह के दो मरीज शामिल रहे। चिकित्सक ने मरीजों को बेहतर खानपान अपनाने और नियमित योग करने की सलाह दी।बुखार के 18 मरीज पहुंचेगिरंट बाजार प्रतिनिधि के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदत्त नगर गिरंट में डॉ. सालिम मसूद की अध्यक्षता में आरोग्य मेला लगा। यहां कुल 55 मरीजों का उपचार किया गया। इनमें बुखार के 18, गर्भवती महिलाएं चार, उच्च रक्तचाप के तीन, त्वचा रोग के छह और मधुमेह के आठ मरीज शामिल रहे। शेष मरीज अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। इस दौरान फार्मासिस्ट राजू खान, एलटी अरुण कुमार, एएनएम सरिता शर्मा और स्टाफ नर्स अल्पना सहित अन्य मौजूद रहे।दोपहर में बंद मिली पीएचसीसिरसिया प्रतिनिधि के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पड़वलिया में रविवार दोपहर 2:56 बजे ताला लटकता मिला। मौके पर कोई चिकित्सक या कर्मचारी मौजूद नहीं था। डॉ. मुजाहिद रजा ने फोन पर बताया कि कुछ चिकित्सक अवकाश पर हैं, जबकि अन्य कर्मचारी जा चुके होंगे। वहीं, टिटिहिरिया पीएचसी में डॉ. अवनींद्र कुमार पाठक के नेतृत्व में आरोग्य मेला लगा। यहां 105 मरीज पहुंचे। इनमें सांस रोग के 18, मधुमेह के आठ, पेट संबंधी रोग के 10, त्वचा रोग के 16, एनीमिया के दो, उच्च रक्तचाप के दो और सर्दी-जुकाम के 12 मरीज शामिल रहे।सेमरी में पहुंचे 35 मरीजवीरपुर प्रतिनिधि के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरी तरहर में डॉ. शकील अहमद की अध्यक्षता में आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। यहां कुल 35 मरीज उपचार कराने पहुंचे। इनमें बुखार के छह, खांसी के चार और त्वचा रोग के नौ मरीज शामिल रहे। शेष मरीज अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। चिकित्सकों ने मरीजों की जांच कर दवाएं दीं।