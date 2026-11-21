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तहसीलदार ने बताया कि वरासत के आवेदन के निस्तारण के लिए लेखपाल स्तर पर 11 दिन और राजस्व निरीक्षक स्तर पर 11 दिन की समय सीमा निर्धारित है। इसके बावजूद 20 नवंबर की पोर्टल रिपोर्ट में ग्राम धनुहा का एक अविवादित वरासत आवेदन समय सीमा के बाद भी लंबित मिला। इसे कार्य के प्रति लापरवाही मानते हुए 20 नवंबर का वेतन बाधित किया गया है। साथ ही लेखपाल को चेतावनी भी दी गई है। (संवाद)

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श्रावस्ती। वरासत का आवेदन निर्धारित समय सीमा में निस्तारित न करने पर भिनगा तहसील के लेखपाल ऋषभ कुमार पाठक के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तहसीलदार सौरभ सिंह ने एक दिन का वेतन काटने के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने की कार्रवाई की है।