Shravasti News: 20 रुपये के विवाद में ग्राहक को पीटा

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गिरंट बाजार। हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र की ग्राम पंचायत खुशामदपुर निवासी संजय सिंह ने थाने में तहरीर देकर 20 रुपये के भुगतान को लेकर दुकानदार पर पिटाई का आरोप लगाया है। संजय के अनुसार गांव के बाहर महेश सिंह दुकान चलाते हैं। नौ सितंबर शाम करीब सात बजे वह दुकान पर पान मसाला खरीदने गए थे। 20 रुपये का सामान लेने के बाद उन्होंने 100 रुपये का नोट दिया और शेष 80 रुपये मांगे। आरोप है कि दुकानदार ने रुपये देने से इन्कार कर दिया और कहा कि पैसे वापस कर दिए गए हैं। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि महेश सिंह ने आजाद सिंह के साथ मिलकर उनकी पिटाई कर दी। थाना प्रभारी महिमानाथ उपाध्याय ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।